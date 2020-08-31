شؤون فلسطينية

مانويل مسلم: القدس تحترق بفعل التطبيع وجرائم الاحتلال

مانويل مسلم: القدس تحترق بفعل التطبيع وجرائم الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال الأب مانويل مسلم رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام القدس، إن المسجد الأقصى في الذكرى 51 لحرقه، يحترق من جديد بفعل تطبيع الأنظمة العربية مع الاحتلال والسكوت وتبرير جرائمه.

وخلال ندوة حوارية بعنوان "واقع مدينة القدس في ظل الانتهاكات الإسرائيلية والمخططات الأمريكية والصمت الدولي"، نظمها المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام في ايطاليا شدد مسلم على ضرورة أن يعيد العرب حساباتهم ليدركوا حجم المؤامرة التي تتعرض لها مدينة القدس من الاحتلال، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

وخاطب مسلم العواصم العربية والخليجية قائلا:" القدس ابنتكم وعروس عروبتكم أصبحت غريبة، والفلسطينيون باتوا غرباء في وطنهم، فمن لا قدس له لا إسلام له".

واستهجن مسلم الأصوات التي تبرر احتلال فلسطين والقدس وتضفي عليه الشريعة والقانونية وتدعي أحقية اليهود في فلسطين قائلا:" تبا لكم كيف تنفون الحقيقة بأن إسرائيل ما هي إلا حركة استعمارية استيطانية تهدف لتفتيت المسلمين ونهب ثرواتهم".

ورأى مسلم بان الأنظمة العربية بتطبيعها تتلاعب بالقضية الفلسطينية بلاجئيها وأسراها وجرحاها ومحاصريها، بل ويحرقون أحلام 15 مليون فلسطيني الحالمين بالعودة الى أرضهم.

أخبار ذات صلة

محافظ جنين يغلق بلدة برقين ثلاثة أيام عقب تسجيل 21 اصابة بفيروس (كورونا)

محافظ جنين يغلق بلدة برقين ثلاثة أيام عقب تسجيل 21 اصابة بفيروس (كورونا)

وزير إسرائيلي يدعو لاستغلال تفشي (كورونا) بالقطاع للإفراج عن الجنود الإسرائيليين

وزير إسرائيلي يدعو لاستغلال تفشي (كورونا) بالقطاع للإفراج عن الجنود الإسرائيليين

الاقتصاد بغزة تُعلن إحالة 195 تاجراً وبائعاً للنيابة العامة

الاقتصاد بغزة تُعلن إحالة 195 تاجراً وبائعاً للنيابة العامة

ليلى غنام: جولات رقابية مكثفة وتشديد المخالفات على غير الملتزمين بإجراءات الوقاية

ليلى غنام: جولات رقابية مكثفة وتشديد المخالفات على غير الملتزمين بإجراءات الوقاية

مصرع طفلة جراء حادث دعس في الخليل

مصرع طفلة جراء حادث دعس في الخليل

الخارجية: 4 وفيات و14 إصابة جديدة بـ (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية

الخارجية: 4 وفيات و14 إصابة جديدة بـ (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية

قوة خاصة إسرائيلية تختطف قيادياً في الجبهة الشعبية قرب نابلس

قوة خاصة إسرائيلية تختطف قيادياً في الجبهة الشعبية قرب نابلس

مواجهات في العيسوية والاحتلال يُغلق أحياءً في القدس

مواجهات في العيسوية والاحتلال يُغلق أحياءً في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مانويل مسلم: القدس تحترق بفعل التطبيع وجرائم الاحتلال

مانويل مسلم: القدس تحترق بفعل التطبيع وجرائم الاحتلال

ليلى غنام: جولات رقابية مكثفة وتشديد المخالفات على غير الملتزمين بإجراءات الوقاية

ليلى غنام: جولات رقابية مكثفة وتشديد المخالفات على غير الملتزمين بإجراءات الوقاية

مصرع طفلة جراء حادث دعس في الخليل

مصرع طفلة جراء حادث دعس في الخليل

قوة خاصة إسرائيلية تختطف قيادياً في الجبهة الشعبية قرب نابلس

قوة خاصة إسرائيلية تختطف قيادياً في الجبهة الشعبية قرب نابلس

مواجهات في العيسوية والاحتلال يُغلق أحياءً في القدس

مواجهات في العيسوية والاحتلال يُغلق أحياءً في القدس

القدرة: كافة مناطق قطاع غزة ما زالت خطرة والإصابات في تزايد

القدرة: كافة مناطق قطاع غزة ما زالت خطرة والإصابات في تزايد

الصحة: وفاة مواطنيْن بقلقيلية ورام الله متأثريْن بإصابتهما بفيروس (كورونا)

الصحة: وفاة مواطنيْن بقلقيلية ورام الله متأثريْن بإصابتهما بفيروس (كورونا)

زياد ثابت: تحسن الظروف الصحية وتوصيات اللجان تُحدد موعد العودة للمدارس

زياد ثابت: تحسن الظروف الصحية وتوصيات اللجان تُحدد موعد العودة للمدارس

منوعات

فتاة تهدد سوزان نجم الدين بنشر فيديوهات إباحية.. والفنانة :&#34;اللي عندهم ينشروه&#34;

فتاة تهدد سوزان نجم الدين بنشر فيديوهات إباحية.. والفنانة :"اللي عندهم ينشروه"

حقيقة وفاة الفنان المصري عادل إمام

حقيقة وفاة الفنان المصري عادل إمام

تعرف بالصور على 10 علاقات لا تتوقعها كانت بين المشاهير في الماضي

تعرف بالصور على 10 علاقات لا تتوقعها كانت بين المشاهير في الماضي

فيكتوريا بيكهام ترضخ لإرضاء رغبة زوجها ديفيد بيكهام

فيكتوريا بيكهام ترضخ لإرضاء رغبة زوجها ديفيد بيكهام

شاهد: أحدث تهمة تواجه (بيلا حديد).. بسبب طفل غزي

شاهد: أحدث تهمة تواجه (بيلا حديد).. بسبب طفل غزي

أول تعليق لطبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالفنان تميم يونس

أول تعليق لطبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالفنان تميم يونس

شاهد كيف أصبح شكل صاحب شخصية(Mr bean) الشهيرة

شاهد كيف أصبح شكل صاحب شخصية(Mr bean) الشهيرة

قبل زواجها من حلمي.. منى زكي كانت خطيبة هذا الفنان المصري الشهير

قبل زواجها من حلمي.. منى زكي كانت خطيبة هذا الفنان المصري الشهير

هل تستطيعون معرفة من هذه الطفلة التي أصبحت نجمة مصرية شهيرة؟

هل تستطيعون معرفة من هذه الطفلة التي أصبحت نجمة مصرية شهيرة؟

جمال رباني.. زوجة باسم ياخور تتألق في أحدث ظهور لها

جمال رباني.. زوجة باسم ياخور تتألق في أحدث ظهور لها

عربي

ارتفاع حصيلة وفيات انفجار مرفأ بيروت إلى 190

ارتفاع حصيلة وفيات انفجار مرفأ بيروت إلى 190

الصحة الأردنية: تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منها 67 محلية

الصحة الأردنية: تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منها 67 محلية

نصر الله يكشف عن المعادلة التي سيتبعها حزبه مع إسرائيل

نصر الله يكشف عن المعادلة التي سيتبعها حزبه مع إسرائيل

إخلاء سبيل رسام الكاركاتير الأردني عماد حجاج

إخلاء سبيل رسام الكاركاتير الأردني عماد حجاج