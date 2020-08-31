مانويل مسلم: القدس تحترق بفعل التطبيع وجرائم الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قال الأب مانويل مسلم رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام القدس، إن المسجد الأقصى في الذكرى 51 لحرقه، يحترق من جديد بفعل تطبيع الأنظمة العربية مع الاحتلال والسكوت وتبرير جرائمه.



وخلال ندوة حوارية بعنوان "واقع مدينة القدس في ظل الانتهاكات الإسرائيلية والمخططات الأمريكية والصمت الدولي"، نظمها المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام في ايطاليا شدد مسلم على ضرورة أن يعيد العرب حساباتهم ليدركوا حجم المؤامرة التي تتعرض لها مدينة القدس من الاحتلال، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وخاطب مسلم العواصم العربية والخليجية قائلا:" القدس ابنتكم وعروس عروبتكم أصبحت غريبة، والفلسطينيون باتوا غرباء في وطنهم، فمن لا قدس له لا إسلام له".



واستهجن مسلم الأصوات التي تبرر احتلال فلسطين والقدس وتضفي عليه الشريعة والقانونية وتدعي أحقية اليهود في فلسطين قائلا:" تبا لكم كيف تنفون الحقيقة بأن إسرائيل ما هي إلا حركة استعمارية استيطانية تهدف لتفتيت المسلمين ونهب ثرواتهم".



ورأى مسلم بان الأنظمة العربية بتطبيعها تتلاعب بالقضية الفلسطينية بلاجئيها وأسراها وجرحاها ومحاصريها، بل ويحرقون أحلام 15 مليون فلسطيني الحالمين بالعودة الى أرضهم.