وزير إسرائيلي يدعو لاستغلال تفشي (كورونا) بالقطاع للإفراج عن الجنود الإسرائيليين

دعا وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، إلى استغلال تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، والوقوف بحزم أمام مطالب حركة (حماس) بشأن عودة الهدوء للقطاع.





وقال درعي، وفق موقع القناة السابعة، إن تفشي وباء (كورونا) في غزة، يتطلب من إسرائيل الوقوف بحزم أمام مطالب حماس، والمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في غزة.





وأضاف درعي: "الخطوات الإنسانية، يجب أن يقابلها خطوات إنسانية، كفى إنسانية على حساب أبنائنا، وفق زعمه.





الجدير ذكره، أن الوساطة المصرية والقطرية، لم تتمكن حتى اللحظة من تحقيق الهدوء في قطاع غزة، وسط الأنباء التي تتحدث عن فشل المباحثات واحتمالية التصعيد بالقطاع.

رام الله - دنيا الوطن