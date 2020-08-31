الجيش المصري يكشف حصيلة عمليته في سيناء ويُعلن مقتل 73 مسلحاً

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، الأحد، تدمير بؤرة للمسلحين في سيناء، مشيراً إلى أن العملية، أسفرت عن مقتل 73 مسلحاً.





وقال البيان الذي نشر كفيديو على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري: إن القوات المسلحة، تمكنت من رصد وتتبع وتدمير عدد من بؤر المسلحين في سيناء.



وأشار البيان العسكري إلى أن الجهود "أسفرت خلال الفترة من 22 تموز/ يوليو الماضي، وحتى اليوم 30 آب/ أغسطس 2020، عن: تدمير 317 وكراً وملجأ ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء.





وأضاف البيان: "تم استهداف وتدمير 10 عربات دفع رباعي، يستخدمها المسلحون، ومقتل 73 عنصراً منهم، كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية، أسفرت عن مقتل فردين شديدي الخطورة، وبحوزتها 2 بندقية آلية 5 خزنة وحزام ناسف، وكذا مقتل فردين آخرين".



وقال البيان: إن عنصراً مسلحاً أصيب وتم إسعافه، ويتلقى العلاج حالياً بأحد مستشفيات القوات المسلحة وجاري استجوابه، متابعاً: "عثر بحوزتهم على عدد 4 بندقية آلية و6 خزنة وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومفجرات ودراجة نارية و3 ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة، ومبالغ مالية، وفي إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، نجحت القوات الجوية في استهداف وتدمير 9 عربات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر، أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية".



وأوضح البيان، أن ذلك "يأتي تزامنا مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر؛ لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلي ضد أي تهديدات، وكذلك تفعيل إجراءات الأمن البحري داخل مياهنا الإقليمية".



وتابع البيان:"ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة، تم استشهاد وإصابة 3 ضباط و4 جنود بمناطق العمليات، وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم"، وفق البيان.

رام الله - دنيا الوطن