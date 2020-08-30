الاقتصاد بغزة تُعلن إحالة 195 تاجراً وبائعاً للنيابة العامة

وبين الغندور، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن عدد التجار الذين تم تحويلهم للنيابة العامة موزعين في محافظات القطاع، محافظة غزة 43، محافظة الشمال 45، محافظة الوسطي 39، ومحافظة خانيونس 32، ومحافظة رفح 36 تاجر وبائع.





وأوضح الغندور، بأن هؤلاء التجار والبائعين المخالفين، تم إحالتهم للنيابة بموجب محاضر الضبط المحررة من طواقم الوزارة العاملة في الميدان خلال الأربع أيام السابقة.



يشار إلى أن الوزارة، أصدرت قراراً بمنع رفع الأسعار والاحتكار، محذرةً التجار من الاستغلال والاحتكار، حيث تعمل طواقم حماية المستهلك بالوزارة، جولات ميدانية للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين.

رام الله - دنيا الوطنأحالت وزارة الاقتصاد الوطني 195 تاجراً وبائعاً للنيابة العامة، وذلك وفق ما أفاد مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة يعقوب الغندور، مؤكداً أنه تمت إحالة تجار للمواد الغذائية والتموينية وبائعين للخضار، قاموا برفع الأسعار واستغلال حاجات المواطنين، واحتكار السلع.