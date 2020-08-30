ليلى غنام: جولات رقابية مكثفة وتشديد المخالفات على غير الملتزمين بإجراءات الوقاية

أكدت محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام اليوم الأحد على أن جولات رقابية مشددة، ستنفذها لجان الرقابة والتفتيش بالمحافظة، للتأكد من التزام المواطنين والمنشآت وكافة القطاعات بالبروتوكول الصحي، والتعليمات والإجراءات الوقائية، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، وللحد من تفشي فيروس (كورونا).



وأشارت غنام خلال اللقاء، الذي عقدته مع لجان الرقابة والتفتيش، التي تشكلت بموجب قرار من مجلس الوزراء، أنه وفقاً لتعليمات الرئيس، وبناء على مخرجات الاجتماع، الذي ضم رئيس الوزراء وأعضاء لجنة الطوارئ العليا، وكافة المحافظين، وقادة الأجهزة الأمنيه برئاسة الرئيس (أبو مازن) مساء الخميس 27/8/2020 فإنه سيتم تشديد المخالفات على غير الملتزمين.



وبينت، أن الطواقم ستصدر قرارات بالإغلاق بحق المحلات التجارية والمنشآت المخالفة، مؤكدة أن تشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية، جاء بعد التزايد الكبير بعدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في جميع محافظات الوطن.



وأوضحت غنام، أن هذه الجولات، ستتم وفق برنامج يومي لتشمل كافة القطاعات بجميع المناطق، وخاصة في ريف وقرى المحافظة، وسيتم فرض العقوبات وفقاً للقانون على المخالفين، مشددة على ضرورة التكامل بين مؤسساتنا للخروج من الأزمة بأقل الأضرار.



ووجهت غنام تحياتها للأجهزة الأمنية التي تضبط الحالة الميدانية، وتتابع حالات مؤسفة في أكثر من مكان، ولكافة الطواقم العاملة في الميدان التي تواصل الليل بالنهار؛ للحفاظ على صحة وسلامة مواطنينا، داعية كافة المواطنين وأصحاب المنشآت والمحلات التجارية، التي أطلقت عروضاً تسوقية بضرورة الالتزام بالتعليمات، وخاصة ارتداء الكمامة، وعدم التجمع والاكتظاظ، بالإضافة لاتباع وسائل الوقاية والتعقيم.



كما قدم مدير صحة المحافظة د. معتصم محيسن، شرحاً مفصلاً عن الحالة الوبائية، لافتاً إلى أن تزايداً كبيراً طرأ على عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى اتساع بؤر التفشي في معظم مناطق المحافظة، موجهاً التحية لكافة الطواقم الطبية العاملة في الميدان.



من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، عبد الغني العطاري، أن الغرفة ستقوم بحملات توعوية على الأسواق والمنشآت التجارية؛ لحثهم على الالتزام بالبروتوكول الصحي، مشيراً إلى أن التكامل والشراكة بين كافة المؤسسات ركيزة مهمة في مواجهة الوباء والخروج من الأزمة بأقل الأضرار.



يشار إلى أن اللقاء ضم مدراء وممثلين عن الشرطة، والضابطة الجمركية والصحة، والاقتصاد الوطني، والزراعة، والتنمية الاجتماعية، والعمل، والحكم المحلي، والنقل والمواصلات وغرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة.

رام الله - دنيا الوطن