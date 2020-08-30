شؤون فلسطينية

مصرع طفلة جراء حادث دعس في الخليل

مصرع طفلة جراء حادث دعس في الخليل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقيت طفلة تبلغ من العمر (عامين) مصرعها اليوم، نتيجة تعرضها لحادث دعس بالخطأ أمام منزلها في مدينة دورا جنوب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبناء على بلاغ، ورد لغرفة عمليات مديرية شرطة المحافظة، حول دخول طفلةٍ إلى مستشفى الخليل الحكومي، مصابةٍ بجراحٍ خطيرةٍ ووفاتها متأثرةٍ بهذه الإصابة.

وعلى الفور تحركت الشرطة إلى المستشفى؛ للوقوف على ملابسات الحادث، وتبين تعرض الطفلة للدعس في ساحة منزلها أثناء قيام أحد أقربائها بالرجوع بمركبته للخلف.

وأكد ارزيقات، إبلاغ النيابة العامة، والقبض على السائق المتسبب بالحادث، واستكمال التحقيق فيه من قبل فرع شرطة المرور.

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