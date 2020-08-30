شؤون فلسطينية

الخارجية: 4 وفيات و14 إصابة جديدة بـ (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية

الخارجية: 4 وفيات و14 إصابة جديدة بـ (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا في العالم؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 241 حالة، كما ارتفعت الإصابات إلى 5722، وحالة التعافي إلى 1910.

وأشارت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية بسبب فيروس (كورونا)، للمواطن عمر محمود حسن أبو دان (81 عاماً)، والمواطن سمير إسماعيل سليمان مقلد (55 عاماً)، لترتفع حالات الوفاة في صفوف الجالية إلى 78 حالة.

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى جنوب أفريقيا، بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية للمواطن خالد الريفي في الأربعينات من عمره، بعد إصابته بالفيروس قبل 3 أسابيع.

وبينت السفارة، أنها تابعت حالته الصحية في أحد المستشفيات الحكومية هناك، وتحسنت حالته خلال اليومين الماضيين، إلا أنه عانى من هبوط حاد فجائي في الدورة الدموية أدى لوفاته، مشيرة إلى أنها تابعت عملية تخليص أوراقه والشروع بتحضير أوراق وإجراءات الدفن، والذي جرت ظهر اليوم، وتكفلت بمصاريف الدفن والعزاء كاملة.

ولفتت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا، إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس (كورونا) للمواطن تركي زين الدين صلعوس (70 عاماً)؛ ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 3، فيما سجلت إصابتين جديتين في صفوف الجالية بفيروس (كورونا)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 15، تعافى منها حالتان، وبقي 10 حالات نشطة.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في متشيغن ونيوجرسي؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 3466 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الثالث عشر على التوالي ليبقى العدد 72 حالة.

وفي السياق، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء، بمغادرة دفعة جديدة من العالقين في الوطن اليوم إلى شيكاغو، وفرانكفورت، والأردن للالتحاق بأعمالهم وأسرهم.

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