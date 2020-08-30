قوة خاصة إسرائيلية تختطف قيادياً في الجبهة الشعبية قرب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اختطفت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، الأسير المحرر والقيادي في الجبهة الشعبية، حسام الرزة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوة خاصة، اختطفت المحرر الرزة في كمين نصبته له في منطقة حوارة شمال نابلس، وهو في طريقه إلى مدينة رام الله، واقتادته إلى جهة مجهولة، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



يشار إلى أن هذا الاعتقال الثاني في غضون عامين بحق الرزة، حيث قامت قوات الاحتلال باعتقاله بتاريخ 17 نيسان/ أبريل 2018، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري، ثم أمرين متتاليين بتجديد اعتقاله، حيث أمضى ما يزيد عن السنة في الاعتقال الإداري.



وخاض الرزة إضراباً عن الطعام، استمر لمدة 34 يوماً، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.



وفي 10 من آب/ أغسطس الماضي، أقدمت قوة احتلالية خاصة متنكرة بزي عمال البلدية على اعتقال بدر الرزة، نجل الأسير حسام، بعد مداهمة منزلهم في حي المخفية بمدينة نابلس.



واعتقل الرزة سابقاً عشرات المرات، حيث أمضى خلالها ما مجموعه 18 عاماً في سجون الاحتلال، وقضى جزءاً منها في الاعتقال الإداري، وخاض خلال اعتقاله المتكرر العديد من الإضرابات عن الطعام.