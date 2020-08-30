شاهد: الشرطة بغزة تزف عروساً لعريسها في المغازي بسبب حظر التجول

رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو، يظهر الشاب أحمد الصالحي من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وهو يستقبل عروسه من دير البلح، وسط القطاع.وأظهر الفيديو، عناصر من الشرطة الفلسطينية، التي نظمت زفة جميلة للعروسين بسيارات الشرطة.