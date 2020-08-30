(أونروا) بغزة تُصدر إعلاناً بخصوص آلية توزيع المساعدات الغذائية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بقطاع غزة، مساء اليوم الأحد، أنها ستقوم بتنفيذ الإجراءات الطارئة؛ في ضوء التطورات الأخيرة لوجود حالات مؤكدة، وتزايد أعداد الإصابة بفروس (كورونا) محلياً بين السكان في جميع أنحاء القطاع.



وأكدت الوكالة الدولية، في بيان لها، أنها سوف تستأنف توزيع المساعدات الغذائية، وتوصيلها إلى منازل اللاجئين اعتبارًا من الأسبوع المقبل، حيث تستعد لوضع آليات واحتياطات معدلة لتقليل مخاطر نقل فيروس (كورونا) إلى مجتمع اللاجئين أو إلى الموظفين.



وأوضحت أنه تم إغلاق جميع المدارس بناءً على تعليمات من وزارة التربية والتعليم، مضيفةً: "ندرس حاليًا خيارات لبدء العام الدراسي الجديد، ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد، وسيأخذ أي قرار بعين الاعتبار سلامة الأطفال كأولوية قصوى".



وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، وبسبب الطلب الهائل على خط الاتصال الساخن، ستعمل الطواقم الطبية في المراكز الصحية التابعة لـ (أونروا) بنظام الفترتين، حيث يمكن لجميع سكان قطاع غزة الاتصال على الخط الساخن لـ (أونروا) على الرقم 666-444-800-1 للحصول على استشارات من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 7:00 مساءً، وذلك اعتبارًا من يوم غد 31 آب/ أغسطس 2020.



أما بالنسبة للمرضى، الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري وضغط الدم، فإن الأدوية ستصلهم إلى منازلهم حسب مواعيدهم المجدولة، ولا حاجة لهم للاتصال، وبالنسبة للأمور والاستشارات المتعلقة بـ (كورونا)، نحث جميع المواطنين على الاتصال بالخط الساخن رقم 103 التابع لوزارة الصحة.