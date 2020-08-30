شؤون فلسطينية

القدرة: كافة مناطق قطاع غزة ما زالت خطرة والإصابات في تزايد

القدرة: كافة مناطق قطاع غزة ما زالت خطرة والإصابات في تزايد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، بغزة، إن كافة مناطق قطاع غزة، ما زالت خطرة والإصابات في تزايد، لافتاً إلى أنه تم تسجيل 66 إصابة بفيروس (كورونا) خلال على مدار الـ 24 ساعة من يوم السبت داخل المجتمع.

وأوضح القدرة، وفق قناة (الأقصى)، أن عدد الحالات المسجلة داخل المجتمع ارتفع إلى 177 حالة، وأن عدد إصابات (كورونا) في غزة منذ بداية آذار/ مارس بلغت 289 حالة.

وأضاف القدرة: "لم نحصر حتى اللحظة وباء (كورونا) وجهود وزارة الصحة مستمرة لحصره وتمسير حلقات انتشاره، وإصابات فيروس (كورونا) الأكثر حتى اللحظة في شمال القطاع، وفي مدينة غزة".

وأكمل: "نطالب بضرورة توفير المسلتزمات الصحية اللازمة للفحص المخبري، وكافة المستشفيات تقدم خدماتها للمواطنين في ظل مواجهتنا لتفشي الوباء، والمسحات المخبرية الموجودة قليلة، ونحتاج لمضاعفتها؛ كي يتسنى لنا العمل في إجراءات التقصي وتتبع المخالطين".

وأضاف القدرة: "المرحلة الحالية حساسة، وتتطلب عدم التراخي في أي من إجراءات الوقاية والالتزام التام من المواطنين بالمكوث في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع ارتداء الكمامة، وتطهير اليدين والتباعد الجسدي وعدم المخالطة".

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