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نتنياهو: أقمنا لقاءات مع زعماء عرب وإسلاميين لن يُعلن عنها

نتنياهو: أقمنا لقاءات مع زعماء عرب وإسلاميين لن يُعلن عنها
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أقام لقاءات عديدة أخرى مع زعماء عرب وإسلاميين، مشيراً إلى أنه لن يتم الإعلان عنها.

وأضاف نتيناهو، في تصريح له عبر (تويتر): "يدرك هؤلاء الزعماء، بأن مصلحتهم الحيوية، تكمن في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، و‏كلنا منفعلون من الوتيرة السريعة التي يشهدها تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات".

وتابع نتنياهو: "ألغت الإمارات أمس رسميًا قانون مقاطعة الدولة اليهودية، الذي ولى زمنه، مما يفتح الباب أمام التجارة والسياحة والاستثمارات غير المحدودة، و‏سيأتي يوم، وهو ليس ببعيد، حيث سنتساءل كيف كان يمكن للأمور أن تكون مختلفة فالانفراجات التي نحققها اليوم، ستصبح أعراف الغد". 

وأكمل نتنياهو: "هي ستمهد الطريق أمام المزيد من الدول، التي ستبادر إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، ‏وقد مارس الفلسطينيون حق النقض على إحلال السلام لفترة أطول من اللازم، وليس بين الفلسطينيين وإسرائيل فحسب، وإنما بين إسرائيل والعالم العربي الأوسع".

واستكمل: "إذا كان الأمور منوطة بالانتظار للفلسطينيين، فكان يتعين علينا الانتظار إلى الأبد، ولكن هذا الأمر انتهى، ‏غيّر أمران هذا الواقع، أولهما: خطة ترامب، وثانيهما: استعداد الدول العربية، بتأييد هائل من الولايات المتحدة، لدفع السلام قدماً بدون حق النقض الفلسطيني".

واستطرد: "شكلت خطة ترامب المبادرة الواقعية الأولى لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، و‏أبديت استعدادي لبحث السلام على أساس خطة ترامب، وكلما زاد عدد الدول العربية والإسلامية التي تنضم إلى دائرة السلام، فسيدرك الفلسطينيون أخيرًا أن حقهم في النقض قد تبخر، مما سيصعب عليهم البقاء خارج دائرة السلام".

وتابع: "‏السلام يحب الأقوياء والمبتكرين والذين يكونون مستعدين لمواجهة البلطجي في هذه المنطقة، السلام يحب إسرائيل، ولم نكن لنتمكن من التوصل إلى هذا السلام التاريخي مع الإمارات وغيرها من الدول المنتظرة في الدور، بدون مساعدة أصدقائنا الحميمين والأوفياء في الولايات المتحدة، ‏في حين نسعى للتقدم والحداثة، يلتمس طغاة طهران إرجاعنا إلى عصر ظلامي من الحكم الديني، الذي كان يميز العصور الوسطى".‏

وأكمل: "إذا تمكن هذا النظام القاتل الإرهابي من تطوير أسلحة نووية في أي وقت، أو امتلك الوسائل لتطويرها، فهو سيقوم بتبديد السلام بسرعة؛ ليشكل خطرًا على العالم كله، لا يجوز لنا السماح بحدوث ذلك، فلن نسمح بحدوثه".

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