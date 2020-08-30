نتنياهو: أقمنا لقاءات مع زعماء عرب وإسلاميين لن يُعلن عنها
رام الله - دنيا الوطن
وتابع: "السلام يحب الأقوياء والمبتكرين والذين يكونون مستعدين لمواجهة البلطجي في هذه المنطقة، السلام يحب إسرائيل، ولم نكن لنتمكن من التوصل إلى هذا السلام التاريخي مع الإمارات وغيرها من الدول المنتظرة في الدور، بدون مساعدة أصدقائنا الحميمين والأوفياء في الولايات المتحدة، في حين نسعى للتقدم والحداثة، يلتمس طغاة طهران إرجاعنا إلى عصر ظلامي من الحكم الديني، الذي كان يميز العصور الوسطى".
وأكمل: "إذا تمكن هذا النظام القاتل الإرهابي من تطوير أسلحة نووية في أي وقت، أو امتلك الوسائل لتطويرها، فهو سيقوم بتبديد السلام بسرعة؛ ليشكل خطرًا على العالم كله، لا يجوز لنا السماح بحدوث ذلك، فلن نسمح بحدوثه".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أقام لقاءات عديدة أخرى مع زعماء عرب وإسلاميين، مشيراً إلى أنه لن يتم الإعلان عنها.
وأضاف نتيناهو، في تصريح له عبر (تويتر): "يدرك هؤلاء الزعماء، بأن مصلحتهم الحيوية، تكمن في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وكلنا منفعلون من الوتيرة السريعة التي يشهدها تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات".
وتابع نتنياهو: "ألغت الإمارات أمس رسميًا قانون مقاطعة الدولة اليهودية، الذي ولى زمنه، مما يفتح الباب أمام التجارة والسياحة والاستثمارات غير المحدودة، وسيأتي يوم، وهو ليس ببعيد، حيث سنتساءل كيف كان يمكن للأمور أن تكون مختلفة فالانفراجات التي نحققها اليوم، ستصبح أعراف الغد".
وأكمل نتنياهو: "هي ستمهد الطريق أمام المزيد من الدول، التي ستبادر إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وقد مارس الفلسطينيون حق النقض على إحلال السلام لفترة أطول من اللازم، وليس بين الفلسطينيين وإسرائيل فحسب، وإنما بين إسرائيل والعالم العربي الأوسع".
واستكمل: "إذا كان الأمور منوطة بالانتظار للفلسطينيين، فكان يتعين علينا الانتظار إلى الأبد، ولكن هذا الأمر انتهى، غيّر أمران هذا الواقع، أولهما: خطة ترامب، وثانيهما: استعداد الدول العربية، بتأييد هائل من الولايات المتحدة، لدفع السلام قدماً بدون حق النقض الفلسطيني".
واستطرد: "شكلت خطة ترامب المبادرة الواقعية الأولى لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وأبديت استعدادي لبحث السلام على أساس خطة ترامب، وكلما زاد عدد الدول العربية والإسلامية التي تنضم إلى دائرة السلام، فسيدرك الفلسطينيون أخيرًا أن حقهم في النقض قد تبخر، مما سيصعب عليهم البقاء خارج دائرة السلام".
وأضاف نتيناهو، في تصريح له عبر (تويتر): "يدرك هؤلاء الزعماء، بأن مصلحتهم الحيوية، تكمن في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وكلنا منفعلون من الوتيرة السريعة التي يشهدها تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات".
وتابع نتنياهو: "ألغت الإمارات أمس رسميًا قانون مقاطعة الدولة اليهودية، الذي ولى زمنه، مما يفتح الباب أمام التجارة والسياحة والاستثمارات غير المحدودة، وسيأتي يوم، وهو ليس ببعيد، حيث سنتساءل كيف كان يمكن للأمور أن تكون مختلفة فالانفراجات التي نحققها اليوم، ستصبح أعراف الغد".
وأكمل نتنياهو: "هي ستمهد الطريق أمام المزيد من الدول، التي ستبادر إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وقد مارس الفلسطينيون حق النقض على إحلال السلام لفترة أطول من اللازم، وليس بين الفلسطينيين وإسرائيل فحسب، وإنما بين إسرائيل والعالم العربي الأوسع".
واستكمل: "إذا كان الأمور منوطة بالانتظار للفلسطينيين، فكان يتعين علينا الانتظار إلى الأبد، ولكن هذا الأمر انتهى، غيّر أمران هذا الواقع، أولهما: خطة ترامب، وثانيهما: استعداد الدول العربية، بتأييد هائل من الولايات المتحدة، لدفع السلام قدماً بدون حق النقض الفلسطيني".
واستطرد: "شكلت خطة ترامب المبادرة الواقعية الأولى لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وأبديت استعدادي لبحث السلام على أساس خطة ترامب، وكلما زاد عدد الدول العربية والإسلامية التي تنضم إلى دائرة السلام، فسيدرك الفلسطينيون أخيرًا أن حقهم في النقض قد تبخر، مما سيصعب عليهم البقاء خارج دائرة السلام".
وتابع: "السلام يحب الأقوياء والمبتكرين والذين يكونون مستعدين لمواجهة البلطجي في هذه المنطقة، السلام يحب إسرائيل، ولم نكن لنتمكن من التوصل إلى هذا السلام التاريخي مع الإمارات وغيرها من الدول المنتظرة في الدور، بدون مساعدة أصدقائنا الحميمين والأوفياء في الولايات المتحدة، في حين نسعى للتقدم والحداثة، يلتمس طغاة طهران إرجاعنا إلى عصر ظلامي من الحكم الديني، الذي كان يميز العصور الوسطى".
وأكمل: "إذا تمكن هذا النظام القاتل الإرهابي من تطوير أسلحة نووية في أي وقت، أو امتلك الوسائل لتطويرها، فهو سيقوم بتبديد السلام بسرعة؛ ليشكل خطرًا على العالم كله، لا يجوز لنا السماح بحدوث ذلك، فلن نسمح بحدوثه".
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