شؤون فلسطينية

بعضهم عبر (الفيديو كونفرنس).. الرجوب: اجتماع الأمناء العامون للفصائل الخميس المقبل

بعضهم عبر (الفيديو كونفرنس).. الرجوب: اجتماع الأمناء العامون للفصائل الخميس المقبل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اللواء جبريل الرجوب، إنه سيعقد اجتماع للأمناء العامين لفصائل العمل الوطني كافة، برئاسة الرئيس محمود عباس، يوم الخميس المقبل، الساعة السابعة مساء.

وأوضح الرجوب، وفق وكالة (وفا)، أن هذا الاجتماع، سيشارك فيه أيضاً الأمناء العامون الموجودون خارج الوطن عبر تقنية (الفيديو كونفرنس).

وأكد أن هذا الاجتماع، سيشكل انطلاقة لموقف وطني جامع؛ لإفشال (صفقة القرن) ومشروع الضم، وتهيئة الظروف لإنجاز المصالحة الوطنية، وتجسيد الشراكة المرتكزة على أساس إنجاز مشروعنا الوطني، المتمثل بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود العام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها، وفق قرارات الشرعية الدولية.

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