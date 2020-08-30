ارتفاع حصيلة وفيات انفجار مرفأ بيروت إلى 190

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 190 قتيلاً، وفقاً لما ذكرته حكومة تصريف الأعمال في لبنان اليوم الأحد.



وقالت الحكومة في تقرير لها: "إن عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت هذا الشهر، ارتفع إلى 190 قتيلاً و6500 جريح، بينما لا يزال 3 أشخاص في عداد المفقودين".



وتحقق السلطات اللبنانية في سبب انفجار مادة شديدة الانفجار كانت مخزنة منذ سنوات في الميناء، دون مراعاة قواعد الأمان والسلامة، مما أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية، وإثارة الغضب من نخبة سياسية، يُحملها كثيرون بالفعل مسؤولية الانهيار الاقتصادي في البلاد، بحسب ما ذكرت (رويترز).



وقال الجيش اللبناني، أمس السبت: "إن سبعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وهم ثلاثة لبنانيين وثلاثة سوريين ومصري واحد"، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم العثور على بعضهم منذ ذلك الحين.



وأشار التقرير الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الأحد، إلى أن الانفجار، الذي هز بيروت في الرابع من آب/ أغسطس الجاري، أدى إلى تشريد نحو 300 ألف شخص، وتسبب في أضرار مباشرة قيمتها 15 مليار دولار.



وأضاف التقرير، أن 50 ألف منزل و9 مستشفيات رئيسية و178 مدرسة، تضررت جراء الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت والمناطق المجاورة له، وأدى أيضاً إلى استقالة الحكومة الحالية.