الصحة: وفاة مواطنيْن بقلقيلية ورام الله متأثريْن بإصابتهما بفيروس (كورونا)





وأشارت الوزارة، إلى أن حالة الوفاة الأولى، هي لمواطنة تبلغ من العمر (69 عاما) من سكان مدينة قلقيلية، اما الثانية هي لمواطن (71 عاما)، من سكان بلدة بيت عور التحتا بمدينة رام الله، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل حالتي وفاة و536 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و156 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء 4135 فحصا في الضفة الغربية وقطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأحد، وفاة مواطنين اثنين متأثرين بإصابتهما بفيروس (كورونا).