قطاع غزة يُسجل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) والعدد يرتفع لـ 4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك لمواطن في العقد الخامس من عمره.



وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب: "وفاة المواطن محمد محمود ادريس حماد 55 عام من مدينة غزة جراء إصابته بفيروس كورونا وقد كان يعاني من تليف في الرئتين وكانت حالته حرجة وتوفى قبل قليل في مستشفى الوبائيات مستشفى غزة الأوروبي".





وبذلك يرتفع عدد وفيات المصابين بفيروس كورونا إلى أربعة أشخاص، ثلاثة منهم من داخل المجتمع وسيدة من الخارج قبل عدة أشهر.





رام الله - دنيا الوطن