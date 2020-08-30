زياد ثابت: يمكن العودة للعملية التعليمية في غزة وفق نظام معين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور زياد ثابت، وكيل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، أنه بعد تحسن الحالة الصحية ووفق توصيات اللجان المختصة، فإنه يمكن العودة للعملية التعليمية في قطاع غزة، وفق نظام معين وإجراءات معينة.



وقال ثابت: "أتوقع خلال 14 يوما، أن تكون الحالة الوبائية في القطاع أفضل وهذا يعتمد على الخلاصات والاستنتاجات من قبل الجهات المختصة"، بحسب ما صرح به لوكالة (شهاب) المحلية.



وأكد ثابت أن هناك سيناريو لتفعيل التعليم عن بعد بحيث يكون مساندا للتعليم الوجاهي، حيث قال: "نعي تمام أننا قد لا نصل لجميع الطلاب في سيناريو التعليم عن بعد لكن هناك حلول أخرى".



وأضاف: "عملنا على تدريب المعلمين على انشاء الصفوف الافتراضية لعملية التعليم عن بعد".



وفي السياق، طمأن وكيل وزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور، بأنه لن يطلب من الطالب ما يفوق قدرته، ليس هناك رغبة في أن يضيع الوقت بلا فائدة.