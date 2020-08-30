شاهد: وزارة الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بالقطاع

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، تقرير للحالة الوبائية بشأن فيروس (كورونا) في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن عدد الحالات المصابة بالفيروس من داخل المجتمع بلغت 177.





وقالت الوزارة، وفق التقرير، إن الحالات المؤكد إصابتها منذ مارس الماضي بلغت 289 حالة، مشيرةً إلى أنها سجلت شفاء 72 حالة، وإصابة 37 حالة من العائدين، في حين توفي ثلاث مواطنين بالفيروس.





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