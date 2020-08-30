شؤون فلسطينية

شاهد: وزارة الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بالقطاع

شاهد: وزارة الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بالقطاع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، تقرير للحالة الوبائية بشأن فيروس (كورونا) في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن عدد الحالات المصابة بالفيروس من داخل المجتمع بلغت 177.

وقالت الوزارة، وفق التقرير، إن الحالات المؤكد إصابتها منذ مارس الماضي بلغت 289 حالة، مشيرةً إلى أنها سجلت شفاء 72 حالة، وإصابة 37 حالة من العائدين، في حين توفي ثلاث مواطنين بالفيروس.

للتفاصيل 

للتحميل اضغط هنا


خريطة الحالة الوبائية بقطاع غزة


أخبار ذات صلة

الصحة: وفاة مواطنيْن بقلقيلية ورام الله متأثريْن بإصابتهما بفيروس (كورونا)

الصحة: وفاة مواطنيْن بقلقيلية ورام الله متأثريْن بإصابتهما بفيروس (كورونا)

قطاع غزة يُسجل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) والعدد يرتفع لـ 4 وفيات

قطاع غزة يُسجل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) والعدد يرتفع لـ 4 وفيات

زياد ثابت: يمكن العودة للعملية التعليمية في غزة وفق نظام معين

زياد ثابت: يمكن العودة للعملية التعليمية في غزة وفق نظام معين

الشرطة تقبض على مشتبه به بقتل فتاة بحفل زفاف برام الله أمس

الشرطة تقبض على مشتبه به بقتل فتاة بحفل زفاف برام الله أمس

السفير القطري يكشف تفاصيل زيارته للقطاع وجهوده للتوصل لاتفاق تهدئة بغزة

السفير القطري يكشف تفاصيل زيارته للقطاع وجهوده للتوصل لاتفاق تهدئة بغزة

اللواء صلاح: إصابة أفراد من الشرطة بفيروس (كورونا) أمر متوقع

اللواء صلاح: إصابة أفراد من الشرطة بفيروس (كورونا) أمر متوقع

سلامة معروف: الوضع الصحي لمصابي فيروس (كورونا) بالقطاع مستقر

سلامة معروف: الوضع الصحي لمصابي فيروس (كورونا) بالقطاع مستقر

مركزية فتح تؤكد أهمية توحيد الموقف الفلسطيني بمواجهة ما تتعرض له قضيتنا

مركزية فتح تؤكد أهمية توحيد الموقف الفلسطيني بمواجهة ما تتعرض له قضيتنا

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

اللواء صلاح: إصابة أفراد من الشرطة بفيروس (كورونا) أمر متوقع

اللواء صلاح: إصابة أفراد من الشرطة بفيروس (كورونا) أمر متوقع

إعلام الاحتلال: اندلاع 18 حريقا بمستوطنات الغلاف منذ الصباح بفعل البالونات

إعلام الاحتلال: اندلاع 18 حريقا بمستوطنات الغلاف منذ الصباح بفعل البالونات

البزم: اتفقنا مع البنوك وسلطة النقد على صرف الرواتب والمخصصات وفق جداول زمنية

البزم: اتفقنا مع البنوك وسلطة النقد على صرف الرواتب والمخصصات وفق جداول زمنية

الصحة بغزة تحدد موعدًا جديدًا للإيجاز الصحفي الخاص بمستجدات (كورونا)

الصحة بغزة تحدد موعدًا جديدًا للإيجاز الصحفي الخاص بمستجدات (كورونا)

الديك: نطالب بالضغط على الاحتلال للتراجع عن قرار منع سفر الفلسطينيين بحجة المواليد الجدد

الديك: نطالب بالضغط على الاحتلال للتراجع عن قرار منع سفر الفلسطينيين بحجة المواليد الجدد

الديمقراطية تواصل حملة التعقيم لشوارع ومنافذ المغراقة لمنع تفشي (كورونا)

الديمقراطية تواصل حملة التعقيم لشوارع ومنافذ المغراقة لمنع تفشي (كورونا)

&#34;الخارجية&#34; تطالب بالضغط على الاحتلال للتراجع عن منع السفر بحجة &#34;المواليد الجدد&#34;

"الخارجية" تطالب بالضغط على الاحتلال للتراجع عن منع السفر بحجة "المواليد الجدد"

وفاة مواطنة من قلقيلية متأثرة باصابتها بفايروس (كورونا)

وفاة مواطنة من قلقيلية متأثرة باصابتها بفايروس (كورونا)

منوعات

فتاة تهدد سوزان نجم الدين بنشر فيديوهات إباحية.. والفنانة :&#34;اللي عندهم ينشروه&#34;

فتاة تهدد سوزان نجم الدين بنشر فيديوهات إباحية.. والفنانة :"اللي عندهم ينشروه"

حقيقة وفاة الفنان المصري عادل إمام

حقيقة وفاة الفنان المصري عادل إمام

تعرف بالصور على 10 علاقات لا تتوقعها كانت بين المشاهير في الماضي

تعرف بالصور على 10 علاقات لا تتوقعها كانت بين المشاهير في الماضي

فيكتوريا بيكهام ترضخ لإرضاء رغبة زوجها ديفيد بيكهام

فيكتوريا بيكهام ترضخ لإرضاء رغبة زوجها ديفيد بيكهام

شاهد: أحدث تهمة تواجه (بيلا حديد).. بسبب طفل غزي

شاهد: أحدث تهمة تواجه (بيلا حديد).. بسبب طفل غزي

أول تعليق لطبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالفنان تميم يونس

أول تعليق لطبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالفنان تميم يونس

شاهد كيف أصبح شكل صاحب شخصية(Mr bean) الشهيرة

شاهد كيف أصبح شكل صاحب شخصية(Mr bean) الشهيرة

قبل زواجها من حلمي.. منى زكي كانت خطيبة هذا الفنان المصري الشهير

قبل زواجها من حلمي.. منى زكي كانت خطيبة هذا الفنان المصري الشهير

هل تستطيعون معرفة من هذه الطفلة التي أصبحت نجمة مصرية شهيرة؟

هل تستطيعون معرفة من هذه الطفلة التي أصبحت نجمة مصرية شهيرة؟

جمال رباني.. زوجة باسم ياخور تتألق في أحدث ظهور لها

جمال رباني.. زوجة باسم ياخور تتألق في أحدث ظهور لها

عربي

إخلاء سبيل رسام الكاركاتير الأردني عماد حجاج

إخلاء سبيل رسام الكاركاتير الأردني عماد حجاج

الأمم المتحدة: ألف مدني اختفوا غربي العراق خلال عامين فقط

الأمم المتحدة: ألف مدني اختفوا غربي العراق خلال عامين فقط

الأسد يصدر مرسوم تشكيل الحكومة السورية الجديدة

الأسد يصدر مرسوم تشكيل الحكومة السورية الجديدة

السعودية تُسجّل أقل من ألف إصابة يومية للمرة الأولى منذ أربعة أشهر

السعودية تُسجّل أقل من ألف إصابة يومية للمرة الأولى منذ أربعة أشهر