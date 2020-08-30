الشرطة تقبض على مشتبه به بقتل فتاة بحفل زفاف برام الله أمس

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة والأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، على عدد من الاشخاص مشتبه بهم باطلاق النار في حفل زفاف في مخيم الامعري جنوب غرب رام الله أمس، أدى لمقتل فتاة (26 عاما) واصابة شقيقتها.



وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الاعلامي باسم الشرطة، أن الشرطة اعتقلت إضافة إلى الاشخاص المشتبه بهم باطلاق النار، أصحاب حفل الزفاف، وهم العريس ووالده واشقاؤه، الذين اقاموا الحفل بشكل مخالف لاجراءات الطوارئ، ثم قاموا بنقل الحفل واستكماله بإحدى القرى المجاورة بعد وقوع الجريمة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأكد ارزيقات على ضرورة الالتزام بعدم اقامة الحفلات والتجمعات تتفيذا لتعليمات قانون الطوارئ وعدم إطلاق النار في المناسبات.