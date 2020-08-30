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الصحة الأردنية: تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منها 67 محلية

الصحة الأردنية: تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منها 67 محلية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 73 حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجدّ، منها 67 محلية.

وأوضحت الصحة الأردنية في ايجازها، أن الإصابات المحلية توزعت على النحو التالي: 61 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 56 حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، و(5) حالات تحت الاستقصاء، و6 حالات في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضافت أنه تم تسجيل 6 حالات خارجيّة، توزّعت كما يلي: 5 حالات لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر، جميعهم من السعوديّة، وحالة لسائق شاحنة أردني، قادم من مركز حدود العمري، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1966) حالة.

وسُجّلت 22 حالة شفاء هذا اليوم، 16 في مستشفى الأمير حمزة، و6 في مستشفى الملكة علياء، وتمّ إجراء (9110) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي الفحوصات التي أجريت حتى الآن (819171) فحصاً.

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