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شاهد الطائرة التي ستنقل الوفدين الأمريكي والإسرائيلي للإمارات

شاهد الطائرة التي ستنقل الوفدين الأمريكي والإسرائيلي للإمارات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة العال الإسرائيلية عن تجهيز طائرتها التي ستنقل غدا الاثنين وفدا إسرائيليا وأمريكيا من مطار بن غوريون إلى أبوظبي، للترويج لاتفاق السلام والتطبيع بين إسرائيل والإمارات.

وحسب القناة السابعة الإسرائيلية ، ستقوم الطائرة من طراز (Boeing 737-900 4X-EHD) التابعة للشركة والتي سميت على اسم مدينة "كريات جات" بالرحلة التاريخية. 

وأوضحت أن الرحلة ستقلع من مطار بن غوريون إلى أبو ظبي صباح الإثنين وستقلع من أبوظبي إلى مطار بن غوريون صباح الثلاثاء.

وتم لصق كلمة "سلام" على الطائرة بالعبرية والإنجليزية والعربية، كما تظهر الصورة. 

وأشارت القناة إلى أن الطائرة ستمر فوق الأجواء السعودية بعد أن سمحت المملكة بذلم، ويرجع ذلك إلى أن مسؤولين أمريكيين مثل جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ترامب سيكونون على متنه.

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