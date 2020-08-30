نصر الله يكشف عن المعادلة التي سيتبعها حزبه مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

كشف حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، عن المعادلة التي سيتبعها حزبه مع إسرائيل.



ووجه نصر الله في كلمة بمناسبة يوم عاشوراء، رسالة لإسرائيل، قائلا : "إذا قتلوا أحد رجالنا سنقتل أحد جنودهم - هذه هي المعادلة"، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الإسرائيلية.



وأضاف: "نحن لسنا في عجلة من أمرنا للرد - في النهاية سيخرج الجنود من مخابئهم وسنحقق ردنا"