نصر الله يكشف عن المعادلة التي سيتبعها حزبه مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
كشف حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، عن المعادلة التي سيتبعها حزبه مع إسرائيل.
ووجه نصر الله في كلمة بمناسبة يوم عاشوراء، رسالة لإسرائيل، قائلا : "إذا قتلوا أحد رجالنا سنقتل أحد جنودهم - هذه هي المعادلة"، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الإسرائيلية.
وأضاف: "نحن لسنا في عجلة من أمرنا للرد - في النهاية سيخرج الجنود من مخابئهم وسنحقق ردنا"
كشف حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، عن المعادلة التي سيتبعها حزبه مع إسرائيل.
ووجه نصر الله في كلمة بمناسبة يوم عاشوراء، رسالة لإسرائيل، قائلا : "إذا قتلوا أحد رجالنا سنقتل أحد جنودهم - هذه هي المعادلة"، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الإسرائيلية.
وأضاف: "نحن لسنا في عجلة من أمرنا للرد - في النهاية سيخرج الجنود من مخابئهم وسنحقق ردنا"
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