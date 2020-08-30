عاجل

  • التنمية بغزة: قريباً تنفيذ مشروع بقيمة 15 مليون شيكل يستهدف نحو 2600 أسرة متضررة وفقيرة بالقطاع

عربي

نصر الله يكشف عن المعادلة التي سيتبعها حزبه مع إسرائيل

نصر الله يكشف عن المعادلة التي سيتبعها حزبه مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
كشف حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، عن المعادلة التي سيتبعها حزبه مع إسرائيل. 

ووجه نصر الله في كلمة بمناسبة يوم عاشوراء، رسالة لإسرائيل، قائلا : "إذا قتلوا أحد رجالنا سنقتل أحد جنودهم - هذه هي المعادلة"، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الإسرائيلية.

وأضاف: "نحن لسنا في عجلة من أمرنا للرد - في النهاية سيخرج الجنود من مخابئهم وسنحقق ردنا"

أخبار ذات صلة

إخلاء سبيل رسام الكاركاتير الأردني عماد حجاج

إخلاء سبيل رسام الكاركاتير الأردني عماد حجاج

الأمم المتحدة: ألف مدني اختفوا غربي العراق خلال عامين فقط

الأمم المتحدة: ألف مدني اختفوا غربي العراق خلال عامين فقط

الأسد يصدر مرسوم تشكيل الحكومة السورية الجديدة

الأسد يصدر مرسوم تشكيل الحكومة السورية الجديدة

السعودية تُسجّل أقل من ألف إصابة يومية للمرة الأولى منذ أربعة أشهر

السعودية تُسجّل أقل من ألف إصابة يومية للمرة الأولى منذ أربعة أشهر

مئات الآف من شيعة العراق يحيون ذكرى يوم عاشوراء

مئات الآف من شيعة العراق يحيون ذكرى يوم عاشوراء

وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية يكشف أسباب إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق

وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية يكشف أسباب إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق

نصرالله يكشف تلق عروض &#34;أموال طائلة وسلطة ونظام سياسي لصالح الحزب&#34;

نصرالله يكشف تلق عروض "أموال طائلة وسلطة ونظام سياسي لصالح الحزب"

&#34;بحبك يا لبنان&#34;.. فيروز تستقبل ماكرون على &#34;فنجان قهوة&#34;

"بحبك يا لبنان".. فيروز تستقبل ماكرون على "فنجان قهوة"

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تحدد موعدًا جديدًا للإيجاز الصحفي الخاص بمستجدات (كورونا)

الصحة بغزة تحدد موعدًا جديدًا للإيجاز الصحفي الخاص بمستجدات (كورونا)

الديمقراطية تواصل حملة التعقيم لشوارع ومنافذ المغراقة لمنع تفشي (كورونا)

الديمقراطية تواصل حملة التعقيم لشوارع ومنافذ المغراقة لمنع تفشي (كورونا)

&#34;الخارجية&#34; تطالب بالضغط على الاحتلال للتراجع عن منع السفر بحجة &#34;المواليد الجدد&#34;

"الخارجية" تطالب بالضغط على الاحتلال للتراجع عن منع السفر بحجة "المواليد الجدد"

الاحتلال يجبر مقدسيا في المكبر على هدم منزله

الاحتلال يجبر مقدسيا في المكبر على هدم منزله

&#34;الصحة&#34; بغزة تنقل الخدمات الجراحية من المستشفى الأوروبي لمجمع ناصر الطبي

"الصحة" بغزة تنقل الخدمات الجراحية من المستشفى الأوروبي لمجمع ناصر الطبي

مؤسسات حقوقية تُطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء أوضاع غزة

مؤسسات حقوقية تُطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء أوضاع غزة

&#34;التربية&#34;: نتائج الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة ستُعلن غداً

"التربية": نتائج الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة ستُعلن غداً

غزة: خلية الأزمة وسلطة النقد وإدارات البنوك تناقش ترتيبات وآليات صرف الرواتب

غزة: خلية الأزمة وسلطة النقد وإدارات البنوك تناقش ترتيبات وآليات صرف الرواتب

منوعات

فتاة تهدد سوزان نجم الدين بنشر فيديوهات إباحية.. والفنانة :&#34;اللي عندهم ينشروه&#34;

فتاة تهدد سوزان نجم الدين بنشر فيديوهات إباحية.. والفنانة :"اللي عندهم ينشروه"

حقيقة وفاة الفنان المصري عادل إمام

حقيقة وفاة الفنان المصري عادل إمام

تعرف بالصور على 10 علاقات لا تتوقعها كانت بين المشاهير في الماضي

تعرف بالصور على 10 علاقات لا تتوقعها كانت بين المشاهير في الماضي

فيكتوريا بيكهام ترضخ لإرضاء رغبة زوجها ديفيد بيكهام

فيكتوريا بيكهام ترضخ لإرضاء رغبة زوجها ديفيد بيكهام

شاهد: أحدث تهمة تواجه (بيلا حديد).. بسبب طفل غزي

شاهد: أحدث تهمة تواجه (بيلا حديد).. بسبب طفل غزي

أول تعليق لطبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالفنان تميم يونس

أول تعليق لطبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالفنان تميم يونس

شاهد كيف أصبح شكل صاحب شخصية(Mr bean) الشهيرة

شاهد كيف أصبح شكل صاحب شخصية(Mr bean) الشهيرة

قبل زواجها من حلمي.. منى زكي كانت خطيبة هذا الفنان المصري الشهير

قبل زواجها من حلمي.. منى زكي كانت خطيبة هذا الفنان المصري الشهير

هل تستطيعون معرفة من هذه الطفلة التي أصبحت نجمة مصرية شهيرة؟

هل تستطيعون معرفة من هذه الطفلة التي أصبحت نجمة مصرية شهيرة؟

جمال رباني.. زوجة باسم ياخور تتألق في أحدث ظهور لها

جمال رباني.. زوجة باسم ياخور تتألق في أحدث ظهور لها

عربي

إخلاء سبيل رسام الكاركاتير الأردني عماد حجاج

إخلاء سبيل رسام الكاركاتير الأردني عماد حجاج

الأمم المتحدة: ألف مدني اختفوا غربي العراق خلال عامين فقط

الأمم المتحدة: ألف مدني اختفوا غربي العراق خلال عامين فقط

الأسد يصدر مرسوم تشكيل الحكومة السورية الجديدة

الأسد يصدر مرسوم تشكيل الحكومة السورية الجديدة

السعودية تُسجّل أقل من ألف إصابة يومية للمرة الأولى منذ أربعة أشهر

السعودية تُسجّل أقل من ألف إصابة يومية للمرة الأولى منذ أربعة أشهر