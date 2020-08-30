شركة إسرائيلية تحصل على موافقة سعودية للعبور عبر أجوائها للوصول للإمارات



وقالت القناة الإسرائيلية: "ستكون مدة الرحلة حوالي 3 ساعات بدلا من 7 ساعات ونصف لو تم تغيير المسار".



وقد وصل وفد أمريكي في وقت سابق من اليوم، إلى إسرائيل، برئاسة جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المقرر توجه الوفدين الأمريكي والإسرائيلي، غدا الاثنين، إلى الإمارات.



رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن شركة (إل عال)، حصلت على موافقة الجهات المختصة للمرور بالأجواء السعودية غدا في طريقها إلى الإمارات حاملة الوفدين الإسرائيلي والأمريكي.