شؤون فلسطينية

اللواء صلاح: إصابة أفراد من الشرطة بفيروس (كورونا) أمر متوقع

اللواء صلاح: إصابة أفراد من الشرطة بفيروس (كورونا) أمر متوقع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد اللواء محمود صلاح، مدير عام الشرطة في قطاع غزة، أن إصابة أفراد من الشرطة بفيروس (كورونا) أمر متوقع، لافتا إلى أن هناك توصيات للقوات العاملة، باتخاذ كامل احتياطات الوقاية والسلامة.

وقال صلاح في لقاء له عبر قناة الأقصى: "نُقدر تفهّم أبناء شعبنا للإجراءات الحالية، وندعوهم لمزيد من الالتزام والانضباط، والتعاون مع الجهات المختصة حتى نتمكن من محاصرة الوباء".

وأضاف: "لن نسمح لأحد باستغلال الظروف الحالية في بث الشائعات، والتأثير سلباً على تماسك الجبهة الداخلية".

وأكد صلاح، أن هناك جهات تُحاول بث الشائعات والأخبار الكاذبة خلال هذه الفترة، لافتا إلى أنه تم توجيه دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة لمتابعتها

وفي السياق قال: "أجرينا خلال الفترة السابقة عدة مناورات داخلية لاختبار جهوزية الأجهزة الشرطية والأمنية للتعامل مع الظروف الحالية".

وأضاف: "أي استهتار في مواجهة الوباء، أو مخالفة للإجراءات الحكومية سيُجابه بإجراءات من الشرطة لإلزام الجميع بالأخذ بالتوجيهات والتدابير الوقائية".

وفي ذات الاتجاه، أكد مدير عام الشرطة، أن مباحث التموين تُتابع الأسواق والأسعار، وتم تسجيل حالات قليلة لتجار قاموا برفع الأسعار، وتم تحويلهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

واختتم حديثه بالقول: "لمسنا تعاوناً كبيراً من المواطنين مع الإجراءات المفروضة في غالبية المناطق داخل المحافظات، ووجّهنا الإدارات المعنية للعمل على رفع التوعية بأهمية بقاء المواطنين في بيوتهم لمنع تفشي الوباء".

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