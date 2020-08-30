سلامة معروف: الوضع الصحي لمصابي فيروس (كورونا) بالقطاع مستقر

رام الله - دنيا الوطنقال مدير المركز الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، إن الوضع الصحي للمصابين بفيروس (كورونا) بالقطاع مستقر، لافتاً إلى أنه يجري متابعتهم طبياً بمستشفى العزل جنوب قطاع غزة.وأضاف معروف، في تصريح له: "لا يوجد حالات مصابة بكورونا تحتاج لإجراءات طبيعة خاصة ومشددة، ونواجه خطر نقص الاحتياجات الطبية والاجهزة اللازمة لعلمية الفحص، وقطعنا شوطاً لا بأس به بما يعزز صمود المواطن وعدم خروجه إلا في نطاق ضيق".