كهرباء غزة: طواقمنا الفنية أبدعت في إيجاد البدائل لتأمين التيار الكهربائي وخدمات الشحن

قال رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، المهندس سمير مطير، إن تحديات كبيرة تواجه الشركة مثل نقص مواد الصيانة واللوجستيات اللازمة لعملنا.



واستدرك مطير، في تصريح صحفي: "لكن طواقمنا تمكنت من تجاوز الكثير من المشاكل والمعيقات وأبدعت في إيجاد بدائل عملية وطرق خلاقه لتأمين التيار الكهربائي وتقديم خدمات الشحن والدعم الفني والخدماتي عن بعد".



وأضاف مطير: "لجنة الطوارئ المركزية بالشركة في حالة انعقاد مستمر لمتابعة سير العمل وتنفيذ المهام على أكمل وجه في كل مرافق الشركة وسلطة الطاقة بما يؤمن الخدمة للمواطنين وللمؤسسات الحيوية على حد سواء".



وتابع: "أصدرنا توجيهاتنا لكوادر سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء بفتح خط ساخن مع شركاؤنا في المؤسسات الوطنية وتسخير كل إمكانياتنا لخدمة أبناء شعبنا في ظل أزمة كورونا، ومنذ بدء أزمة كورونا وجهنا طواقمنا الهندسية والفنية والخدماتية وأقسام الصيانة وتوزيع الأحمال والدعم اللوجستي ومركز الاستعلامات والسكادا باستنفار كامل لطاقاتهم من أجل خدمة المواطنين ودعم جهود المؤسسات الوطنية".



واستكمل: "رغم محدودية كمية الكهرباء المتوفرة تمكنا من إمداد جميع المرافق الحيوية مثل المستشفيات ومراكز الحجر الصحي وآبار المياه ومضخات الصرف الصحي والمنشآت الحيوية الأخرى بالكهرباء اللازمة لتشغيلها في ظل أزمة كورونا خدمة لأبناء شعبنا في القطاع".



رام الله - دنيا الوطن