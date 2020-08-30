إعلام الاحتلال: اندلاع 18 حريقا بمستوطنات الغلاف منذ الصباح بفعل البالونات

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي، باندلاع 18 حريقا، منذ صباح اليوم الأحد، في مستوطنات غلاف غزة، بفعل البالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة.



وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت موقعا للمقاومة الفلسطينية، فجر اليوم، ردا على إطلاق البالونات من قطاع غزة.