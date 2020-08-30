البزم: اتفقنا مع البنوك وسلطة النقد على صرف الرواتب والمخصصات وفق جداول زمنية





وأوضح البزم في مقابلة له على فضائية (الأقصى) عبر تطبيق (سكايب)، أنه تم الاتفاق على صرف الرواتب والمخصصات وفق جداول زمنية، لافتا إلى أن أجهزة وزارة الداخلية ستكون مساندة للبنوك في عملية الصرف لمنع مخالفة الإجراءات.





وفيما يتعلق بوضع فيروس (كورونا) في قطاع غزة، قال البزم: " لا زلنا في محاولة كسر انتشار الوباء، والحد تفشيه في قطاع غزة، ومستمرون في الإجراءات المفروضة حالياً".





واضاف: "بوجه عام هناك التزام كبير من المواطنين في قطاع غزة بالإجراءات المفروضة، ومنذ أمس أكدنا على تشديد الإجراءات الميدانية".





وجدد البزم، التأكيد على المواطنين جميعاً بضرورة الالتزام بكل الإجراءات، والبقاء في المنازل وعدم التنقل بشكل كامل إلا في حالات الضرورة القصوى، منوهاً إلى أن أي مواطن يضطر للخروج من المنزل عليه ارتداء الكمامة واتخاذ احتياطات الوقاية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الشرطة تتابع التزام المواطنين بذلك.





وقال المتحدث باسم وزارة اكل من لا يرتدي الكمامة أثناء الخروج الاضطراري سيتم اتخاذ إجراءات بحقه.

وأضاف: "الشرطة والأجهزة الأمنية تتابع اتخاذ إجراءات الوقاية من قبل مُقدمي الخدمة المسموح لهم بالتحرك في المحافظات، وسيتم الحد من تنقلهم في أضيق إطار ممكن".

رام الله - دنيا الوطنأكد إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أنه تم الاجتماع مع ممثلي عن البنوك وسلطة النقد، أمس السبت، وتم وضع آليات لصرف الرواتب بما يضمن تنفيذ إجراءات الوقاية ومنع الاختلاط والازدحام.