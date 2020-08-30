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الصحة بغزة: تسجيل 66 إصابة بفيروس (كورونا) على مدار 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: تسجيل 66 إصابة بفيروس (كورونا) على مدار 24 ساعة الماضية
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، الأحد، تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) حتى الساعة الثانية عشر ليلاً من مساء أمس السبت.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "على مدار 24 ساعة من يوم أمس السبت بلغ إجمالي الإصابات المسجلة 66 إصابة بعد تسجيل 30 إصابة جديدة في الساعات الأخيرة عقب المؤتمر الصحفي".

وأضافت: "سيتم رصد الحالة الوبائية اليومية من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة 12:00 ليلاً وسيتم إصدار التقرير اليومي الساعة 10 صباحاً بدلاً من الساعة 8 مساءً ليشمل تفاصيل الحالة الوبائية السابقة".

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