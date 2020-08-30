الصحة بغزة: تسجيل 66 إصابة بفيروس (كورونا) على مدار 24 ساعة الماضية
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، الأحد، تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) حتى الساعة الثانية عشر ليلاً من مساء أمس السبت.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: "على مدار 24 ساعة من يوم أمس السبت بلغ إجمالي الإصابات المسجلة 66 إصابة بعد تسجيل 30 إصابة جديدة في الساعات الأخيرة عقب المؤتمر الصحفي".
وأضافت: "سيتم رصد الحالة الوبائية اليومية من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة 12:00 ليلاً وسيتم إصدار التقرير اليومي الساعة 10 صباحاً بدلاً من الساعة 8 مساءً ليشمل تفاصيل الحالة الوبائية السابقة".
أعلنت وزارة الصحة بغزة، الأحد، تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) حتى الساعة الثانية عشر ليلاً من مساء أمس السبت.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: "على مدار 24 ساعة من يوم أمس السبت بلغ إجمالي الإصابات المسجلة 66 إصابة بعد تسجيل 30 إصابة جديدة في الساعات الأخيرة عقب المؤتمر الصحفي".
وأضافت: "سيتم رصد الحالة الوبائية اليومية من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة 12:00 ليلاً وسيتم إصدار التقرير اليومي الساعة 10 صباحاً بدلاً من الساعة 8 مساءً ليشمل تفاصيل الحالة الوبائية السابقة".
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