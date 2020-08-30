الديك: نطالب بالضغط على الاحتلال للتراجع عن قرار منع سفر الفلسطينيين بحجة المواليد الجدد

السفير أحمد الديك

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رام الله - دنيا الوطن

دان مستشار وزير الخارجية الفلسطيني، السفير أحمد الديك، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإعادة عائلة من الاحباب المسافرين الى شيكاغو صباح هذا اليوم ومنعتها بالقوة من العبور الى الجانب الأردني، بحجة ان ابنها الاصغر ليث محمد علي احمد الابن الاصغر غير مدخل في هوية الاب، علما بان الاب قام بتسجيل طفله في هويته بعد اسبوع واحد من ولادته، حيث انه مولود بتاريخ 6/5/2019، مما اضطر جميع افراد العائلة للرجوع وعدم السفر.



واعتبر السفير الديك هذا القرار الاسرائيلي التعسفي، جزء لا يتجزأ من العقوبات الجماعية المفروضة على شعبنا، كما انه مخالفة صريحة للقانون الانساني الدولي واتفاقيات جنيف والالتزامات المفروضة على القوة القائمة بالاحتلال تجاه الشعب المحتل وحريته في الحركة والتنقل كما نصت عليها القوانين الدولية.



وطالب السفير الديك الهيئات الاممية المختصة ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان والسيد نيكولاي ميلادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وجميع الاطراف الدولية ذات الصلة سرعة التحرك لحل مشكلة اقدام سلطات الاحتلال على منع سفر وتنقل الاسر الفلسطينية التي لديها مواليد جدد، علما بان إحصائيات وزارة الداخلية الفلسطينية تفيد بان عددهم يتجاوز 25 ألف طفل.



يشار الى ان سلطات الاحتلال اقدمت في السابق على منع سفر 5 اسر بذات الحجة.