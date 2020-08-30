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إخلاء سبيل رسام الكاركاتير الأردني عماد حجاج

إخلاء سبيل رسام الكاركاتير الأردني عماد حجاج
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت السلطات الأردنية اليوم الأحد عن رسام الكاريكاتير عماد حجاج من سجن البلقاء.

وتم توقيف حجاج، مبتكر شخصية "أبو محجوب" الشهيرة في الأردن، يوم الخميس الماضي 14 يوما، في الأردن عقب عودته من الغور، على خلفية "تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة" وفق (روسيا اليوم).

ولحجاج البالغ من العمر 53 عاما، تاريخ حافل بالرسوم الكاريكاتيرية المعبرة عن الواقع، حيث عرف بجرأته في التعبير.

وفي الفترة الأخيرة قبيل توقيفه، نشر رسومات تناولت الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل، وقال نقيب الصحفيين راكان السعايدة إن مساعد النائب العام لمحكمة أمن الدولة المقدم القاضي العسكري عناد عصفور، قرر اليوم الاحد، إخلاء سبيل رسام الكاريكاتور عماد حجاج لعدم الاختصاص.

وأضاف السعايدة أنه تقرر إعادة ملف القضية الى مدعي عام عمان.

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