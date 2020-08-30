شؤون فلسطينية

الاحتلال يجبر مقدسيا في المكبر على هدم منزله

الاحتلال يجبر مقدسيا في المكبر على هدم منزله
رام الله - دنيا الوطن
 أجبرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، المقدسي خالد محمود بشير على هدم منزله ذاتيا، في جبل المكبر  بالقدس المحتلة.

وأفاد أمين سر فتح بالمكبر أياد بشير ، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن خالد بشير على هدم منزله الذي تبلغ مساحته نحو 50 مترا مربعا، ويحوي غرفة مع مطبخ وحمام وتأوي نجله أحمد  المصاب بمتلازمة داون.

وأضاف: أن بلدية الاحتلال بالقدس أخطرت بشير بالهدم مرتين الاولى قبل نحو 4 أشهر، والثانية قبل نحو أسبوعين وأمهلت العائلة 10 أيام لهدمه ذاتيا، حيث أجبر على هدمه بواسطة معدات خاصة، تفاديا لدفع التكاليف في حال هدمته الجرافات التابعة للاحتلال.

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