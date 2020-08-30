"التربية": نتائج الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة ستُعلن غداً

قالت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد: إن نتائج الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة للعام 2020، ستعلن يوم غدٍ الاثنين في تمام الساعة 12 ظهراً؛ من خلال الموقع الإلكتروني www.psge.ps.





وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن كشوف العلامات لطلبة المحافظات الشمالية، ستوزع اعتباراً من يوم الثلاثاء 1/9/2020 وفقَ ترتيبٍ خاصٍ في مديريات التربية؛ بما يضمن إجراءات السلامة العامة، مشيرةً إلى أنه سيتم لاحقاً تحديد موعدٍ مناسبٍ، لتوزيع كشوف العلامات لطلبة المحافظات الجنوبية.





رام الله - دنيا الوطن