دولي

نتنياهو يُقرر إلغاء مشاركة المسؤولين الأمنيين بالبعثة المتوجهة إلى الإمارات

نتنياهو يُقرر إلغاء مشاركة المسؤولين الأمنيين بالبعثة المتوجهة إلى الإمارات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلغاء مشاركة كبار المسؤولين من الأجهزة الأمنية، منها (موساد) و(شاباك) في البعثة الإسرائيلية المتوجهة غداً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن موظف كبير قوله: إن هذا القرار ينجم عن نية البحث في الشؤون الأمنية المتعلقة بمعاهدة السلام مع الإمارات بمعزل عن الشؤون المدنية التي سيناقشها الوفد الحالي.

وبهذا لن ينضم مدير عام وزارة الجيش، امير ايشل، إلى الوفد الذي سيغادر غداً إلى أبو ظبي لدفع اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات المتحدة قدمًا. 

وجاء من ديوان رئاسة الوزراء، أن البعثة الحالية ستناقش قضايا مدنية تهم الجانبين، في حين ستطرح لاحقاً على بساط البحث مسائل أمنية.

من جهة أخرى، وصل وفد أمريكي إلى تل أبيب، لمرافقة الوفد الإسرائيلي، الذي سيغادر إلى أبو ظبي غداً الاثنين.

ويشمل الوفد الذي يترأسه، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، والمبعوث الأمريكي لعملية السلام آفي بيركوفيتش، والمبعوث الخاص لإيران بريان هوك، ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين.

ويعقد الوفد اجتماعات مع نتنياهو، ووزير الجيش، بيني غانتس، ووزير الخارجية، جابي أشكنازي، بشأن اتفاق التطبيع مع الإمارات.

وسيغادر الوفد غداً برفقة وفد إسرائيلي إلى الإمارات، برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، وعدد من المسؤولين.

في السياق، قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، أوفير أكونيس، اليوم الأحد: إن إسرائيل تأمل في إقامة مراسم توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات في واشنطن، بحلول منتصف أيلول/ سبتمبر.

وأضاف في تصريحات لقناة (كان) التلفزيونية العامة: "من المتوقع أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية في أيلول/ سبتمبر بمدينة واشنطن"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وتابع: "سيحدث هذا- من المفترض أن يحدث على ما آمل- قبل رأس السنة العبرية، لا يوجد موعد حتى الآن، لكن هذه بالتأكيد رغبة حكومة إسرائيل"، حيث يصادف عيد رأس السنة العبرية لدى اليهود في 18 من أيلول/ سبتمبر المقبل. 

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أصدر أمس السبت، مرسوماً بقانون، بإلغاء القانون الاتحادي بشأن مقاطعة إسرائيل، والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.

ويأتي المرسوم بالقانون الجديد، ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة ،عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته، كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها.

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