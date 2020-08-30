جامعة النجاح الوطنية تحصل على اعتماد برنامج ماجستير في الذكاء الاصطناعي

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رام الله - دنيا الوطن

حصلت جامعة النجاح الوطنية، على اعتماد الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لبرنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي، والهادف إلى تزويد القطاعات والمؤسسات ذات العلاقة بكادر علمي مؤهل يساهم في تلبية احتياجات المجتمع وتطويره إلى الأفضل في مجالات الذكاء الآلي في مختلف القطاعات، الحضرية والصحية والزراعية والاقتصادية وغيرها.



يعمل البرنامج على تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات المطلوبة في مجال الذكاء الاصطناعي بفروعه المختلفة، حيث يعمل البرنامج ووفق منهجية منظمة على الجمع ما بين التخطيط والتصميم، والمحاكاة، والإنتاج، والاختبار، والمحافظة على الأنظمة الذكية بنجاح.



يسعى البرنامج لوضع الحلول للمشاكل التي تعاني منها المجتمعات بشتى أنواعها، وتزويد الطلبة بمهارات استخدام الأدوات الحديثة، ومبادئ تطوير أنظمة وأجهزةـ تعمل على تجميع وتفسير وتحليل واستخدام البيانات، وتساعد في صنع القرار.



يكتسب الملتحق بالبرنامج المعارف الواسعة لأفكار وتحديات ومسائل الذكاء الاصطناعي، وإيجاد الطرق الأنجع من طرق تعلم الآلة المختلفة لحلها وتطبيقها، بالإضافة للفهم العميق لطرق تمثيل المعرفة المختلفة والاستنتاج وتقنيات الويب الدلالي.



كما يسهم البرنامج في تعليم الملتحق المسائل الأساسية في مجال معالجة اللغات الطبيعية والطرق الفعالة المستخدمة في معالجة وتصنيف النصوص، وفهم نظريات وطرق الرؤية الحاسوبية، وتمثيل الصور وإدراكها، وتعقب الحركة.



هذا، ويستطيع الطالب بعد تخرجه الإسهام في بناء مجتمع المعرفة، والتعامل مع البيانات الكبيرة، والقدرة على التطبيق العملي للأنظمة الذكية التي تعتمد على تحليل اللغات الطبيعية والرؤية الحاسوبية والروبوتات، واستخدام برامج الحاسوب الخاصة بتحليل وتصميم وتنفيذ أنظمة الذكاء الآلي، وتقديم الاستشارات والخدمات المرتبطة باستخدام الذكاء الآلي والتعامل معها.



يأتي طرح هذا البرنامج ضمن إطار رؤية الجامعة المتمثلة في توفير البرامج النادرة والمميزة وفق حاجة المجتمع الفلسطيني، وبناء وإعداد كادر علمي ومهني يتناسب مع متطلبات التقدم العلمي، ومواكبة التطور المتسارع في أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يتكون من 36 ساعة دراسية معتمدة، وسيتم المباشرة بتدريسه ابتداءً من الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2020/2021.