رياضة

مصر: عضو مجلس إدارة الأهلي يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

مصر: عضو مجلس إدارة الأهلي يعلن إصابته بفيروس (كورونا)
مجلس إدارة الأهلي المصري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن خالد مرتجي،عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، إصابته بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

وكتب مرتجي عبر حسابه على (تويتر): "الحمد لله على كل شيء تحليل (كورونا) إيجابي"، وأضاف "أنا بخير وأسألكم الدعاء، اللهم رب الناس اذهب الباس اشفنا انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما"، وفق ما نقل موقع (في الجول).

وتعد إصابة مرتجي هي الأولى في الأهلي، منذ إصابة حمدي فتحي لاعب الفريق بالفيروس، الشهر الماضي.

وسجلت مصر إجمالا أكثر من 98 ألف حالة منذ بداية تفشي الوباء، مع وصول حالات الشفاء إلى أكثر من 70 ألف حالة.

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