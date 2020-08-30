"المالية": صرف رواتب موظفي السلطة يوم الثلاثاء المقبل





وقالت في بيان مقتضب عبر حسابها على (فيسبوك): إن سيتم صرف راتب كامل لمن رواتبهم دون 1750 شيكلاً، وسيتم صرف 50% من الراتب لمن رواتبهم تزيد عن 1750 شيكلاً.





وأضافت "المالية": سيتم يوم الثلاثاء الموافق 1-9-2020 صرف رواتب موظفي الصحة والأمن والتعليم، فيما سيخصص يوم الأربعاء لصرف رواتب باقي الموظفين.













رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الأحد، البدء بصرف رواتب موظفي السلطة عن شهر تموز/ يوليو يوم الثلاثاء المقبل.