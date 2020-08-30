"المالية" بغزة تنفي الأنباء المتداولة بشأن صرف رواتب الموظفين بالقطاع





وأكدت الوزارة في تصريح لها، أن خبر الرواتب ليست مادة للسبق الصحفي أو التلاعب في مشاعر الموظفين، مضيفة أنه "حين تصرف الرواتب، تعلن ذلك من خلال قنواتها الرسمية المعروفة، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.





ويعاني اقتصاد قطاع غزة من شلل كامل، جراء فرض حظر التجول من قبل وزارة الداخلية والأمن الوطني، منذ ستة أيام، على خلفية اكتشاف عدد كبير من الإصابات بفيروس (كورونا) داخل المجتمع بالقطاع.

رام الله - دنيا الوطننفت وزارة المالية، بغزة، اليوم الأحد، الأنباء المتداولة عن صرف رواتب الموظفين بالقطاع.