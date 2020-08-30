الطب الوقائي: انتشار الوباء أصبح أفقياً ومجتمعياً و80% من الإصابات لا تظهر عليهم أعراض

رام الله - دنيا الوطن

قال مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة، د. علي عبد ربه، اليوم الأحد: إن التزام المواطنين بالإجراءات الصحية للحد من انتشار فيروس (كورونا) هو الحل الوحيد لمواجهة مرحلة انتشاره، التي أصبحت بشكل أفقي ومجتمعي، في إشارة لسهولة انتقال العدوى من شخص لآخر.





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن 80% من الإصابات، لا تظهر عليهم أعراض الفيروس، وإنما أعراض بسيطة.





وحذر عبد ربه من احتمالية وجود إصابات وبؤر غير مكتشفة في ظل تسجيل المئات من الإصابات يومياً، مضيفاً أنه لغاية اللحظة لا يعلم أحد متى ستكون اللقاحات جاهزة، وتأخذ تراخيص لاستخدامها، الأمر الذي يؤكد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة؛ لحماية أنفسنا وعائلاتنا.



