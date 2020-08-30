دولي

هذه الطائرة التي ستقوم برحلة تاريخية من إسرائيل للإمارات

هذه الطائرة التي ستقوم برحلة تاريخية من إسرائيل للإمارات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة (العال) الإسرائيلية عن تجهيز طائرتها التي ستنقل غداً الاثنين، وفداً إسرائيلياً وأمريكياً من مطار بن غوريون إلى أبوظبي، للترويج لاتفاق السلام والتطبيع بين إسرائيل والإمارات.

وحسب القناة 7 الإسرائيلية، ستقوم الطائرة من طراز (Boeing 737-900 4X-EHD) التابعة للشركة، والتي سميت على اسم مدينة (كريات جات) بالرحلة التاريخية، بحسب (عكا للشؤون الإسرائيلية).

وأوضحت، أن الرحلة، ستقلع من مطار بن غوريون إلى أبو ظبي صباح الاثنين، وستقلع من أبوظبي إلى مطار بن غوريون، صباح الثلاثاء.

وتكريماً للرحلة التاريخية، تم لصق كلمة "سلام" على الطائرة بالعبرية والإنجليزية والعربية، كما تظهر الصورة.

وأشارت القناة إلى أن الطائرة، ستمر فوق الأجواء السعودية، بعد أن سمحت المملكة بذلك، ويرجع ذلك إلى أن مسؤولين أمريكيين مثل جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ترامب سيكونون على متنها.

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