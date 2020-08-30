بلدية الخليل تشرع بتنفيذ مشروع تطوير وتأهيل سوق الخضار المركزي

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت بلدية الخليل، بتنفيذ مشروع تطوير وتأهيل سوق الخضار المركزي "الحسبة"، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، بتمويل مشترك من قبل (FAO) وصندوق البلدية الخاص.



وأوضح رئيس قسم المشاريع، المهندس رائد الأشهب، أنّ المشروع يتضمن بناء مبنى إداري لسوق الخضار، إنشاء مظلات معدنية، غرف تبريد (ثلاجات)، نظام إطفاء، تأهيل ساحات مواقف السيارات، وتحسين كافة الخدمات المقدمة في السوق.



من جانبه، أكدّ رئيس بلدية الخليل، أ. تيسير أبو سنينة، أهمية إعادة تأهيل السوق، كونه السوق المركزي لبيع الخضار، حيث يستقبل السوق مئات التجار يومياً، موضحاً أنّ هذه الخطوة من شأنها تسهيل تطبيق شروط السلامة العامة والمساهمة في الحفاظ على صلاحية الخضار، وسلاسة الإجراءات الإدارية المتبعة.



وبيّن أبو سنينة، أنّ البلدية تتطلع إلى تحسين ظروف السوق؛ لتشجيع التجار، وأن يكون سوق الخضار وجهتهم الوحيدة، شاكراً منظمة (FAO) على تعاونهم والمساهمة في إعادة تأهيل السوق.