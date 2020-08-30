الشرطة تكشف ملابسات سرقة 19 منزلاً في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت الشرطة، اليوم الأحد، ملابسات سرقة 19 منزلاً، وقبضت على مشتبه بهم في بلدة صوريف شمال غرب الخليل.



وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على عدة شكاوى، تلقاها فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة، من قبل عدد من المواطنين، تتعلق جميعها بقيام مجهولين باقتحام منازلهم ليلاً وسرقة محتوياتها من مصاغ ذهبي ومبالغ مالية قدرت بآلاف الشواكل.



وعلى الفور، باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري؛ لكشف ملابسات هذه الجرائم ومعرفة الفاعلين، وأضافت بأنه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة، تمكنت شرطة المباحث العامة من تحديد هوية شخصين من المشتبه بهما، بارتكاب هذه السرقات، وقبضت عليهما.



وأكدت الشرطة، توقيف المشتبه بهما مدة 24 ساعة، وإحالتهما للنيابة العامة؛ لاستكمال المقتضى القانوني بحقهما أصولاً.