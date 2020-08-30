(كورونا) عالمياً: أكثر من 847 ألف وفاة ونحو 25 مليوناً و188 ألف إصابة

بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، حتى صباح اليوم الأحد، أن الفيروس أودى بحياة 847,040 شخصاً في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها نحو 25 مليوناً و188 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 17 مليوناً و539 ألف مريض.





وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 213 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف أمس السبت، نحو 258 ألف إصابة جديدة، أي ما يزيد على ربع مليون إصابة جديدة خلال يوم واحد، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة لنفس اليوم 5,303 حالات وفاة، حسب موقع "وورلد ميتر"، المختص بآخر إحصاءات الجائحة حول العالم وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا).





وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي كل من: الولايات المتحدة الأميركية (954 وفاة)، والهند (944 وفاة)، والبرازيل (904 وفيات)، والمكسيك (552 وفاة)، وكولومبيا (297 وفاة).





وأشارت إلى أن الدول الخمس عالمياً، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي كل من: الهند (78,472 إصابة)، والولايات المتحدة الأميركية (42,843 إصابة)، والبرازيل (34,360 إصابة)، والبيرو (9,474 إصابة)، وكولومبيا (9,394 إصابة).





كما أوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد، الأكثر تأثراً جراء الجائحة حالياً في العالم، وذلك من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي كل من الولايات المتحدة الاميركية (186,857 وفاة)، والبرازيل (120,498 وفاة)، والمكسيك (63,819 وفاة)، والهند (63,690 وفاة)، وبريطانيا (41,498 وفاة).

رام الله - دنيا الوطن