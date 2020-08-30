فلسطين تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)





وأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 67%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.



وأعلنت في تصريح صحفي، نشرته صفحة الوزارة على (فيسبوك)، تسجيل حالتي وفاة و536 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي 156 مُصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد إجراء 4135 فحصاً في الضفة الغربية، وقطاع غزة.



وأضافت: أن حالات الوفاة، سجلت لمواطنة (68 عاماً) من بيت جالا، ومواطن (88 عاماً) من حلحول.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (255)، محافظة نابلس (17)، محافظة بيت لحم (36)، محافظة قلقيلية (34)، محافظة رام الله والبيرة (65)، جنين (8)، أريحا والأغوار (35)، محافظة سلفيت (1)، محافظة طولكرم (7)، طوباس (2)، قطاع غزة (36)، ضواحي القدس (40)، في حين لم تتوفر معلومات محدثة عن مدينة القدس.



وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة، سجلت في: محافظة طولكرم (17)، محافظة أريحا والأغوار (10)، محافظة الخليل (128)، محافظة سلفيت (1).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 29 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم سبعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطنواصلت فلسطين، اليوم الأحد، تسجيل الأعداد المرتفعة بمعدلات الإصابة اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)