الأسد يصدر مرسوم تشكيل الحكومة السورية الجديدة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد المرسوم رقم 221 لعام 2020 القاضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس.



وفيما يلي قائمة بالوزراء الجدد وفق (روسيا اليوم)



- السيد المهندس حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء



- السيد العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً الدفاع



- السيد وليد المعلم نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية والمغتربين



- السيد الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف



- السيد منصور فضل الله عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية



- السيد المهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية



- السيد الدكتورة سلام السفاف وزيراً للتنمية الإدارية



- السيدة الدكتورة سلوى عبد الله وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل



- السيد الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية



- السيد عماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام



- السيد اللواء محمد خالد رحمون وزيراً للداخلية



- السيد المهندس محمد رامي مارتيني وزيراً للسياحة



- السيد الدكتور بسام ابراهيم وزيراً للتعليم العالي



- السيد المهندس سهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان



- السيد المهندس إياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة



- السيد طلال البرازي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك



- السيدة الدكتورة لبانة مشوح وزيراً للثقافة



- السيد الدكتور دارم طباع وزيراً للتربية



- السيد أحمد السيد وزيراً للعدل



- السيد تمام رعد وزيراً للموارد المائية



- السيد الدكتور كنان ياغي وزيراً للمالية



- السيد المهندس زهير خزيم وزيراً للنقل



- السيد بسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية



- السيد الدكتور حسن الغباش وزيراً للصحة



- السيد زياد صباغ وزيراً للصناعة



- السيد المهندس محمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي



- السيد المهندس غسان الزامل وزيراً للكهرباء



- السيد محمد فايز البرشة وزيراً للدولة



- السيد محمد سمير حداد وزيراً للدولة



- السيد ملول الحسين وزيراً للدولة