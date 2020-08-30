بلدية غزة: وجهنا تعليمات بزيادة كمية الوقود لزيادة ساعات تشغيل آبار المياه





يأتي ذلك، في ظل أزمة الكهرباء والاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية بغزة.





ويتواصل فرض حظر التجول في قطاع غزة، لليوم السادس على التوالي، على خلفية اكتشاف حالات فيروس (كورونا) داخل المجتمع.

















رام الله - دنيا الوطنقال رئيس بلدية غزة، يحيى السراج اليوم الأحد: إنه وجه تعليمات بزيادة كمية الوقود؛ لزيادة ساعات تشغيل آبار المياه.