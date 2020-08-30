الزراعة بغزة تُصدر تنويهاً للمزارعين والتجار في ظل تفشي (كورونا) بالقطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الزراعة بغزة، صباح اليوم الأحد، تنويهاً مهماً للمزارعين، وتجار المنتجات الزراعية في قطاع غزة، في ضوء حالة الطوارئ الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا) بأنحاء القطاع.



وفيما يلي، نص التنويه، كما نشرته الوزارة عبر صفحتها في (فيسبوك):



"نرجو منكم التقيد بإجراءات الوقاية، لضمان استمرار عملكم وتنقلكم بين المحافظات وداخلها، ونعلمكم بالاتصال على الرقم (109) في حال واجهتكم أي معوقات أو مشكلات بالخصوص على حواجز ونقاط التفتيش في مختلف مناطق القطاع، وذلك للتعاون مع الجهات المختصة للتسهيل".