نابلس: 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





وبلغ عدد الإصابات الإجمالي لفيروس (كورونا)، 1192 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين 837 حالة، وعدد الحالات النشطة 346 حالة، فيما توفي تسعة أشخاص، كان أغلبهم من كبار السن متأثرين بإصابتهم بالفيروس التاجي.





وأهابت المحافظة، وفق تصريح نشرته عبر (فيسبوك)، بكافة المواطنين، وأصحاب المنشآت والمحلات الالتزام بشروط السلامة والصحة الوقائية، وذلك حفاظاً على سلامة أبناء هذه المحافظة، ومن أجل الخروج من هذه الجائحة، بأقل خسائر ممكنة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة نابلس، اليوم الأحد، أنها سجلت 15 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).