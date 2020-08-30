محافظ سلفيت: تشديد الإجراءات الرقابية بالمحافظة منعاً لانتشار (كورونا)





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن 14 مخالفة، تم إصدارها لمخالفين للإجراءات الوقائية، أمس.



وتابع: أن لجان السلامة العامة، ستقوم بجولات تفتيشية؛ لمنع الاختلاط، وتنظيم الأعراس والتجمعات، موضحاً أن عدد الإصابات النشطة في المحافظة 40 حالة.

رام الله - دنيا الوطنأكد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، تشديد الإجراءات الرقابية في المحافظة، منعاً لانتشار فيروس (كورونا) لخطورته على الصحة العامة.