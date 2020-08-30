محافظ سلفيت: تشديد الإجراءات الرقابية بالمحافظة منعاً لانتشار (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، تشديد الإجراءات الرقابية في المحافظة، منعاً لانتشار فيروس (كورونا) لخطورته على الصحة العامة.
أكد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، تشديد الإجراءات الرقابية في المحافظة، منعاً لانتشار فيروس (كورونا) لخطورته على الصحة العامة.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن 14 مخالفة، تم إصدارها لمخالفين للإجراءات الوقائية، أمس.
وتابع: أن لجان السلامة العامة، ستقوم بجولات تفتيشية؛ لمنع الاختلاط، وتنظيم الأعراس والتجمعات، موضحاً أن عدد الإصابات النشطة في المحافظة 40 حالة.
وتابع: أن لجان السلامة العامة، ستقوم بجولات تفتيشية؛ لمنع الاختلاط، وتنظيم الأعراس والتجمعات، موضحاً أن عدد الإصابات النشطة في المحافظة 40 حالة.
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