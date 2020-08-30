الاقتصاد بغزة تُحيل 195 تاجراً وبائعاً للنيابة العامة

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني، في غزة، يعقوب الغندور، اليوم الأحد، بأنه تمت إحالة 195 من تجار المواد الغذائية والتموينية وبائعي الخضار، قاموا برفع الأسعار واستغلال حاجات المواطنين، واحتكار السلع في القطاع.



وبين الغندور في بيان وصل "دنيا الوطن"، أن عدد التجار الذين تم تحويلهم للنيابة العامة، موزعين في محافظات القطاع، (محافظة غزة 43، محافظة الشمال 45، محافظة الوسطي 39، ومحافظة خانيونس 32، ومحافظة رفح 36 تاجراً وبائعاً).



وأوضح الغندور، أن هؤلاء التجار والبائعين المخالفين، تمت إحالتهم إلى النيابة، بموجب محاضر الضبط المحررة من طواقم الوزارة العاملة في الميدان، خلال الأيام الأربعة السابقة.